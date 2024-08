A Liscia Ruja il nuovo beach club a 5 stelle 'A-Mare'

L'ispirazione è quella di un'ambiente genuino, alla mano, dove sembra quasi di fare un tuffo nel passato degli anni '70 e nei suoi stabilimenti balneari: Smeralda Holding ha deciso di puntare su di un nuovo beach club a 5 stelle sulla spiaggia di Liscia Ruja, in Costa Smeralda.

Si chiama 'A-Mare' il nuovo format scelto dalla società indirettamente controllata da Qatar Investment Authority, già proprietaria dei quattro hotel di lusso della Costa - Cala di Volpe, Romazzino, Pitrizza e Cervo - della la Marina di Porto Cervo, di un cantiere navale e del Pevero Golf Clud.

Si tratta di una proposta sulla spiaggia rivolta sia alla clientela degli hotel che ai vacanzieri esterni che qui possono godere di un'atmosfera rilassata con musica dal vivo, una location naturale circondata da ginepri selvatici e arredi curati dallo Studio Dordoni Architetti di Milano.

A questo si aggiunge la cucina a tre stelle Michelin dello chef Antonio Mellino, del ristornate Quattro passi sulla baia di Nerano, nella costiera amalfitana: con lui piatti della tradizione mediterranea. Uno standar di alto livello per questo nuovo beach club, come vuole la Costa Smeralda, ma in un clima semplice, elegante e discreto.



