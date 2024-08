Spettacoli gratuiti a Cagliari con "Si muove la cittá"

Entra nel vivo a Cagliari la prima edizione di "Si muove la città", rassegna estiva di musica, teatro, cinema e animazione (a ingresso gratuito).

Domani appuntamento alle 18 alla Mem per l'incontro-laboratorio "Compiti per le vacanze" dedicato al pubblico dei più piccoli, in collaborazione con la Libreria e Festival Tuttestrorie. Giovedì all'Exma per una fitta serie di appuntamenti che avranno inizio alle 19 con "Signor Salsiccia Live!", un racconto sui ricci, i nonni e i generi letterari, con Flavio Soriga, Riccardo Atzeni e Renzo Cugis. Un'ora dopo (alle 20) protagonista sarà l'attore Gianluca Medas con "Cagliari, uno sguardo sulla mia città", spettacolo dedicato al capoluogo della Sardegna. Alle 21 riflettori accesi per lo show di trasformismo di Gianni Dettori, spettacolo di cabaret musicale con le musiche che passano da Monica Vitti a Milly, da Petrolini a Giorgio Gaber. La musica sarà ancora protagonista alle 22 con "Paraulas - Il ritmo delle parole" con Rossella Faa, Elisa Nocita, Sebastiano Dessanay, Giacomo Deiana e Emanuele Primavera (produzione originale Insulae Lab - Centro di Produzione Musica).

Venerdì 9 agosto si torna alla Mem: alle 20 microfoni accesi per il reading "Un anno senza Michela Murgia", dedicato alla scrittrice e intellettuale isolana scomparsa il 10 agosto dello scorso anno. L'amministrazione comunale la ricorderà con un appuntamento suddiviso in 8 letture, nello stesso luogo in cui la Murgia il 27 maggio del 2011 presentò il romanzo Ave Mary.

"Si muove la città" anche sotto Ferragosto: mercoledì 14 alle 20.30 al Parco della Musica andranno in scena "I Canti di Tuttestorie" di Bruno Tognolini e Antonello Murgia, affiancato sul palco dall'attore Fabio Marceddu (Teatro dall'Armadio). Alle 21.30 appuntamento con Lapola, Tamurita e il dj set di Davide Merlini. Giovedì 15 agosto alle 20 al Bastione Saint Remy verrà proiettato, invece, "Nel nostro cielo un rombo di tuono", racconto dello sportivo e dell'uomo Gigi Riva, scomparso lo scorso gennaio, con la partecipazione del regista Riccardo Milani.



