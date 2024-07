Incendio nel Nuorese, 700 ettari in fumo

Ha continuato a bruciare per tutta la notte l'incendio che ieri, attorno alle 18, è divampato tra i territori di Benetutti, Orotelli, Orani, Orune e Nuoro, divorando circa 700 ettari di vegetazione. Dalle prime luci dell'alba sul posto stanno operando quattro Candair, due Super Puma e tre elicotteri della flotta regionale, per cercare di spegnere le fiamme che si estendono per 7 km. A terra oltre al Corpo Forestale, gli uomini di Forestas e i Barracelli 36 uomini dei Vigili del Fuoco con 14 mezzi al seguito. Sono 8 le persone che sono state evacuate da 4 ovili minacciati dalle fiamme.

Nel frattempo il nucleo investigativo del Corpo Forestale, con l'avvio delle operazioni di bonifica, sta già cercando di capire come sia partito l'incendio per accertare eventuali responsabilità.

Video Vasto incendio nel Nuorese, in azione 4 Canadair e 5 elicotteri

Principalmente l'incendio si è esteso verso i territori in località "s'inforcau" e verso la zona Industriale di Prato Sardo, alle porte di Nuoro dove l'incendio si è avvicinato in prossimità di diverse aziende agricole e ovili e a tratti ha minacciato la zona industriale. Secondo i primi accertamenti, il fuoco ha interessato diverse aziende agrozootecniche della zona (soprattutto nel territorio di Orune) ed è già partita la conta dei danni. Il Corpo Forestale, che sta coordinando tutte le operazioni di spegnimento dalle prime ore, è all'opera per le bonifiche.

Il rogo ha divorato circa 700 ettari - è solo una prima stima da confermare - tra boschi di sughere e roverelle avanzando con fiamme alte decine di metri su due fronti, verso ovest in direzione Orani e a est, verso Benetutti. Attualmente non soffia il vento, ma è previsto un rinforzo e le squadre a terra e in aria stanno lavorando per cercare di spegnere i focolai entro questa mattina: sul campo ci sono già 31 gradi.

