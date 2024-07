Turisti scomparsi nel nord Sardegna, continuano le ricerche

Proseguono anche oggi nel nord Sardegna le ricerche delle due persone date per disperse da domenica scorsa, una a Stintino e una nella campagne tra Luras e Luogosanto, in Gallura.

A Stintino, i carabinieri e la protezione civile cercano Carla Bastarolo Visentin, 73 anni, originaria di Loreggia, in Veneto, scomparsa domenica pomeriggio da un residence turistico nella zona di Cala Lupo.

Oggi le ricerche saranno estese al territorio di Capo Falcone, e con l'ausilio di una motovedetta dei carabinieri, anche alla fascia costiera a ovest.

Le ricerche, con l'apporto dei vigili del fuoco, proseguono anche per Michael Frison, il 25enne inglese ma con genitori italiani, scomparso nel territorio tra Luras e Luogosanto. Il giovane è stato avvistato da più persone mentre vagava nelle campagne, probabilmente alla ricerca di cibo, ma la macchina dei soccorsi attivata già da domenica pomeriggio, non è ancora riuscita a rintracciarlo.



