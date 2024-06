Treni, lavori di manutenzione tra Abbasanta e Macomer

Dal 28 giugno all'1 luglio, Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, eseguirà importanti interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale tra Abbasanta e Macomer. Il valore dei lavori ammonta a circa 260mila euro.

Sabato 29 e domenica 30 giugno, la circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni di Abbasanta e Macomer.

Per questa ragione i treni potranno subire cancellazioni, limitazioni di percorso e variazioni d'orario sulle linee Cagliari - Oristano - Ozieri Chilivani - Sassari - Porto Torres Mar. e Cagliari - Oristano - Ozieri Chilivani - Olbia. Attivo servizio bus tra le stazioni di Abbasanta e Macomer, Abbasanta - Sassari - Porto Torres Mar. e Abbasanta - Olbia Terranova (si effettuano fermate in tutte le stazioni).

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. "I posti disponibili - spiega una nota - possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA