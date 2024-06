Sorpreso a rubare meloni, preso a bastonate dai proprietari

Lo ha sorpreso mentre tentava di rubare dei meloni dal suo terreno e lo ha preso a bastonate, mandandolo in ospedale. E' accaduto durante la notte a Sanluri.

Ricoverato con assegnato un codice rosso al Brotzu un uomo di 67 anni che sarà denunciato per tentato furto.

Rischia una denuncia per lesioni anche il proprietario del terreno, un uomo di 56 anni.

Il proprietario del terreno è stato svegliato da alcuni rumori, è uscito fuori dalla sua abitazione con alcuni familiari e avrebbe sorpreso il 67enne che tentava di rubare una cassetta di meloni.

Lo ha raggiunto e per fermarlo lo ha colpito con un bastone, rompendo anche i vetri dell'auto del 67enne. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Sanluri e un'ambulanza del 118.

Il ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale Brotzu.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire tutta la vicenda.





