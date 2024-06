Protesta lavoratori Arpas, 'Todde-Solinas stessa musica'

"Todde-Solinas: su Arpas la stessa musica". È lo striscione appeso questa mattina davanti al palazzo della Regione in viale Trento a Cagliari.

I lavoratori dell'agenzia regionale iscritti alla Fp Cgil sono riuniti in assemblea da questa mattina. L'iniziativa - spiega il sindacato - è legata al mancato passaggio di contratto, dal comparto Sanità al comparto Regione, previsto da una legge del 2021 e non ancora compiuto.

"È cambiata la Giunta ma la vertenza non si sblocca - ha detto la segretaria della Fp Cgil Sardegna, Roberta Gessa - noi chiediamo che le lavoratrici e i lavoratori abbiano gli stessi diritti e lo stesso contratto dei loro colleghi, è una questione di rispetto delle regole, è una questione di dignità".



