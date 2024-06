Sassari, lunedì l'insediamento del nuovo sindaco Mascia

Lunedì 17 giugno, alle 17, il nuovo sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, sarà proclamato eletto a Palazzo Ducale dal presidente della commissione elettorale. Ci sarà qundi il canonico passaggio di consegne con il primo cittadino uscente, Nanni Campus.

L'esponente del Pd, a capo della coalizione di centro sinistra, è stato eletto con le consultazioni dell'8 e 9 giugno, raccogliendo 31.108 preferenze, pari al 51,08%, superando la concorrenza di altri quattro candidati.

Dopo l'insediamento, Mascia dovrà chiudere gli accordi con i partiti alleati per la formazione della giunta, per poi convocare la prima seduta del Consiglio comunale. Le trattative sulla composizione dell'esecutivo sono state già avviate e in base ai risultati delle urne il Pd, che ha ottenuto oltre il 20% , e avrà 10 seggi in Consiglio, potra contare almeno su tre assessori; due posti dovrebbero spettare sia ad AVs, sia al M5s; uno a testa per i Progressisti e per Futuro Comunue.



