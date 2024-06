Europee: alle 12 in Sardegna ha votato il 18,6%

E' del 18,61% l'affluenza alle urne in Sardegna per le elezioni europee. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo e relativi al totale delle sezioni, 1.844 su 1.844. Alle 23 di ieri aveva votato il 10% degli aventi diritto. Nel 2019 l'affluenza definitiva, ma si votava in un solo giorno, era stata del 36,2%.

Trainano il voto le città più grandi: a Cagliari ha votato il 22,57% e a Sassari il 20,41, seguono il sud Sardegna (15,81 %), Oristano (14,68%) e Nuoro (13,86%).



