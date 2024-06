Europee: affluenza alle 23 in Sardegna del 10%

Per le elezioni europee, in Sardegna alle 23 ha votato il 10% degli aventi diritto. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale 'Eligendo' e relativi a a 1844 sezioni. Nel 2019 l'affluenza definitiva, ma si votava in un solo giorno, era stata del 36,2%.

Più alta l'affluenza nelle grandi città e nei paesi dove vi è la concomitanza con le comunali: a Monserrato ha votato il 19,9%, a Sinnai il 19,5%, a Sassari il 18%, a Putifigari il 44%, a Cagliari il 18,2%, a Calasetta il 31,3%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA