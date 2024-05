Moto esce di strada a Muravera, un morto e un ferito

È di un morto e un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto durante la notte a Muravera. La vittima è un 31enne, passeggero della moto guidata da un 48enne, rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente non è stata ancora del tutto chiarita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Vito.

L'incidente è avvenuto intorno all'una lungo la vecchia 125.

La moto con in sella i due, per cause non accertate, è finita fuori strada all'altezza dell'agrario. I due sono stati sbalzati dalla due ruote. Il passeggero probabilmente non indossava il casco.

Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118.

Per il 31enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'altro ferito è stato prima portato all'ospedale di Muravera e poi traferito al Brotzu dove si trova adesso ricoverato.

