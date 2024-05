Perde il controllo dell'auto per un malore, morto un 73enne

Ha perso il controllo della sua Fiat Punto a causa di un malore ed è andato a schiantarsi contro il guardrail. Un uomo di 73 anni è morto nel pomeriggio a Maracalagonis: ferita lievemente la donna che si trovava a bordo dell'auto con lui.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 23, della ex statale 125, vicino al Diverland. L'impatto non è stato violentissimo, tanto che la donna è rimasta quasi illesa.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno tentato di rianimare il 73enne ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri.



