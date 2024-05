Aperto il nuovo svincolo per Bonorva sulla statale 131

Ha aperto al traffico il nuovo svincolo nord di Bonorva sulla statale 131 "Carlo Felice", all'altezza del km 162, in provincia di Sassari.

L'opera, realizzata dall'Anas, è costata circa 20 milioni di euro e fa parte del programma di eliminazione degli svincoli a raso sulla principale arteria dell'isola.

Insieme allo svincolo sud (al km 158), completato nel luglio del 2023 per un costo di ulteriori 20 milioni di euro, lo svincolo nord costituisce il nuovo accesso, più sicuro, all'abitato di Bonorva.

Per completare il nuovo raccordo è stato realizzato un adeguamento tipo B (strada extraurbana principale, dove la velocità massima può arrivare a 110km/h) del tratto interessato, con una rettifica plano-altimetrica per migliorare la visibilità.

Sono state costruite quattro rampe di accesso da e per la statale, che consentono l'uscita per i centri di Bonorva e Semestene. È stato realizzato un sottopasso che, attraversando l'asse principale, consente di collegare due rotatorie di nuova costruzione (una che collega la SP 8 per Semestene e l'atra che connette la SP 43 per Bonorva).

Il nuovo svincolo ha sostituito il precedente incrocio a raso e consente anche l'inversione di marcia sulla statale 131. I lavori hanno comportato anche una nuova viabilità locale che consente di collegare i punti e le attività presenti sul territorio in prossimità dello svincolo.

Lungo il tracciato che interessa lo svincolo è stata installata la nuova barriera new jersey National dynamic barrier Anas (NdbA) ideata, progettata e omologata interamente da Anas.

Nell'ottica futura della smart road, la barriera contiene una cavità interna per l'installazione di sensori capaci di comunicare in tempo reale con le sale operative Anas e segnalare danneggiamenti, consentendo soccorsi più rapidi.

Nell'ambito dei lavori dei due svincoli è stato anche riconvertito in ecodotto il vecchio cavalcavia al km 159,300, tramite una mirata sistemazione a verde, permettendo la continuità degli habitat a cielo aperto, tra un lato e l'altro della statale 131.



