Mobilità sostenibile, a Sassari nascono quattro nuove Zone 30

Il Comune di Sassari prova ad alzare il livello di sicurezza stradale in città, creando quattro nuove "Zone 30", dove i veicoli potranno circolare a velocità ridotta.

Una prima zona, indicata come comparto A, sarà delimitata dalle vie Brigata Sassari, Politeama, viale Umberto, via Bellieni, via Roma, via Asproni e corso Regina Margherita di Savoia. Il comparto B ricadrà tra le vie Asproni, via Roma, via Duca degli Abruzzi e viale Dante; il comparto C sarà compreso tra le vie Amendola, viale Italia, via De Nicola e viale san Pietro; infine, il comparto D sarà racchiuso tra le vie Catalocchino, viale Dante, via Duca degli Abruzzi e via Napoli.

Nelle vie interessate dagli ingressi, sarà creato un restringimento di carreggiata con resinature colorate sui lati e sarà inserito un cosiddetto cuscino berlinese, ossia un dissuasore di velocità, come quelli già realizzati in altre parti della città.

In questi giorni, inoltre, il settore Infrastrutture della mobilità sta riorganizzando la sosta in via Marsiglia, come richiesto dal comitato di quartiere, con la rimodulazione degli parcheggi presenti che saranno tracciati in linea affiancati al marciapiedi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA