Si rompe una condotta a Cagliari, erogazione a rischio a Pirri

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro a Cagliari per eseguire un intervento urgente di manutenzione sulla condotta in uscita dal potabilizzatore di San Michele dove è stata individuata una dispersione.

Si è anche intervenuti per garantire l'erogazione con le condotte secondarie e restringere la zona interessata da eventuali cali di pressione e temporanee interruzioni che potrebbero riguardare, a partire dalla fine mattinata e nelle zone più alte, soprattutto le utenze di Barracca Manna e Pirri.

Nel targo pomeriggio, qualora l'intervento dovesse richiedere tempi maggiori rispetto a quanto preventivato, ulteriori cali di pressione potrebbero riguardare le zone alte di Monserrato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA