Dengue, al via la vaccinazione nella Asl di Oristano

Alla Asl 5 di Oristano al via la vaccinazione per la Dengue. Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, diretto da Maria Valentina Marras, in campo anche per prevenire il contagio dal nuovo virus tramesso dalla zanzara.

Di origine virale, la dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l'uomo è il principale ospite del virus.

Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri. "Una malattia simile alla West Nile, ma molto più grave come patologia", ha spiegato Marras, "è provocata da una zanzara diversa rispetto a quella, che funge da vettore per la Febbre del Nilo, presente soprattutto nei paesi africani e nell'America Latina, ma, come casi autoctoni, anche in Italia e in Sardegna, visti i primi casi di contagi". I sintomi della Dengue sono "febbre molto alta, nausea, vomito e dolori molto importanti, infatti la Dengue viene anche chiamata malattia spacca ossa", ha detto ancora Marras, "la Dengue può inoltre dare complicanze emorragiche e portare anche alla morte.

Non esiste una terapia specifica, per cui la persona che ha contratto il virus deve essere subito ricoverato per evitare appunto conseguenze gravi".

Al contrario della West Nile, per la Dengue esiste un vaccino che viene fatto in due dosi a distanza di 3/6 mesi, dalla prima dose ed è effettuato esclusivamente a pagamento dai 4 anni di vita sino all'età avanzata. E' consigliato soprattutto ai viaggiatori internazionali.



