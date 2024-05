Comunali: a Cagliari i imbrattati manifesti di Alessandra Zedda

I manifesti elettorali della candidata a sindaca di Cagliari per il centrodestra, Alessandra Zedda, sono stati imbrattati con vernice nera con la quale sono stati coperti nome e foto. Secondo quanto riporta la stessa candidata il fatto è avvenuto nella giornata di domenica in diverse vie del centro.

"Un atto gravissimo che supera le tradizionali sovrapposizioni di manifesti fra avversari e getta una pesante ombra di intolleranza sulla correttezza della competizione elettorale - dice l'ex assessore alle Attività Produttive Alessandro Sorgia e uno dei principali esponenti politici della coalizione - Non vogliamo credere che ci siano dei mandanti dietro questo sfregio inaccettabile, ma di sicuro un atto come questo merita tutta la condanna nei confronti di chi è stato artefice e di chi, in qualche modo, si nasconde con vigliaccheria. Ci aspettiamo, dunque, un'immediata dichiarazione di solidarietà da parte dei candidati a sindaco, perché se così non fosse siamo davanti alla più totale indifferenza. E stavolta si tratta di un'indifferenza complice".



