La protezione del mare in una mostra all'aeroporto di Olbia

Il mare, il suo ecosistema e le azioni per proteggerlo e preservarlo sono al centro della mostra "Insieme per la protezione mare" e del progetto "Olbia Airport Campus" realizzata dalla Geasar, società di gestione dello scalo aeroportuale di Olbia, in collaborazione con l'associazione no profit Worldrise, che da oltre un decennio agisce per la conservazione efficace dei mari italiani.

Giovedì 23 maggio alle 11, nella hall dell'aeroporto, si terrà la presentazione della mostra rivolta in particolare a studenti, laureandi e neolaureati sulla gestione delle Aree marine protette. Alla cerimonia interverranno i rappresentati di Geasar, Sogeaal, Worldrise Ets e dell'Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo.



