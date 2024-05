Fiamme vicino ai binari, chiusa tratta ferroviaria a Elmas

E' in fase di bonifica il rogo divampato oggi pomeriggio in un canneto accanto al campo sportivo di Elmas, non troppo distante dall'aeroporto.

A causa delle fiamme e del fumo denso, è stato necessario bloccare temporaneamente la tratta ferroviaria.

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per bonificare tutta l'area.

Non si registrano particolari danni alle aziende della zona o alle case, e disagi per lo scalo aeroportuale.



