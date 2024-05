Europee: Crippa(Lega), 'collegio Isole svantaggio per Sardegna'

"Basta fare un giro per la Sardegna e anche per Cagliari per capire qual è la percezione da parte dei cagliaritani e dei sardi dell'Unione Europea. L'Unione Europea non ha ascoltato questa terra, per questo la Lega vorrebbe portare in Europa un'alternativa di centrodestra: distante da Ursula Von Der Leyen, distante dalla commissione uscente". È la linea elettorale della Lega, espressa dal suo vice segretario nazionale Andrea Crippa, a Cagliari, per lanciare la candidatura alle prossime elezioni europee dell'ex senatrice sarda Lina Lunesu.

Una corsa difficile per tutti i candidati sardi che nel collegio devono competere con i siciliani: "Nel prossimo futuro dovremo rivedere la legge elettorale per le elezioni europee - sottolinea Crippa ai giornalisti - perché la Sardegna parte svantaggiata. La Sicilia ha una popolazione che è esponenzialmente superiore rispetto a quella sarda e non è giusto che chi vorrebbe rappresentare la Sardegna a Strasburgo o Bruxelles, sia sfavorito rispetto a un'altra regione".

Per la candidata, 59 anni, biologa nuorese, con esperienze politiche prima nel Consiglio regionale sardo e poi a Palazzo Madama, "i cavalli di battaglia della Lega sono l'autonomia e la lotta all'immigrazione clandestina, ma per me i problemi più importanti da portare dalla mia isola in Europa sono sicuramente la tutela dei diritti civili, il problema dell'agricoltura e la continuità territoriale", evidenzia Lunesu.

"Quello del riconoscimento dell'insularità è un risultato storico - aggiunge - però adesso bisogna dare gambe e concretezza".



