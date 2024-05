Corteo di studenti pro Palestina venerdì a Sassari

Gli studenti sassaresi scenderanno in piazza venerdì 17 maggio per protestare contro l'azione militare di Israele nella striscia di Gaza e chiedere il cessate il fuoco.

Citando la ricorrenza della Nakba, l'esodo palestinese del 1948 che viene convenzionalmente ricordato il 15 maggio, l'Assemblea degli studenti per la Palestina annuncia la manifestazione come "l'inizio dell'intifada studentesca contro il genocidio in Palestina", per denunciare "la condizione critica che si troveranno a vivere un milione e 400 mila palestinesi".

A livello locale gli studenti rinnovano la richiesta che l'Università di Sassari chiuda qualsiasi rapporto con Leonardo Spa, e chiedono che il Consiglio comunale e il sindaco si esprimano e prendano una posizione netta e chiara in favore del popolo palestinese e contro il genocidio.

Il corteo partirà alle ore 18 dall'emiciclo Garibaldi.





