Corallo bianco in valigia, fermato all'aeroporto di Cagliari

Un esemplare di madrepora, cioè una parte di corallo, e cinque conchiglie sono state sequestrate dai militari delle Fiamme gialle e dai funzionari dell'Agenzia delle dogane all'aeroporto di Cagliari-Elmas.

Conchiglie e corallo bianco sono stati individuati all'interno dei bagagli di un passeggero sardo proveniente dal Perù con un volo che arrivava da Atlanta. L'uomo ha dichiarato di aver acquistato le conchiglie e il corallo in Messico, località Progreso, in una bancarella sulla spiaggia.

"Ipotizzando potesse trattarsi di esemplari appartenenti alla fauna protetta dalla Convenzione Internazionale Cites - spiegano dalla Guardia di finanza e dall'Adm - sono stati bloccati in attesa dell'esatta classificazione".

Dagli accertamenti è emerso che il corallo bianco era sprovvisto della documentazione necessaria ed è stato sequestrato.

L'uomo adesso rischia una multa fino a 15mila euro.



