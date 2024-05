Rinnovabili: Todde, 'ritardo governo favorisce la speculazione'

Oltre alla sanità anche trasporti, transizione energetica, Einstein Telescope e poi la generazione Z e le donne: la presidente della Regione Alessandra Todde condensa in poco più di dieci minuti di intervento i temi principali per ribattere alle opposizioni sulle critiche alle sue dichiarazioni programmatiche.

Sui trasporti ribadisce l'urgenza con cui doveva essere fatto il bando per la continuità territoriale aerea in scadenza a ottobre: "non c'era una reale alternativa alla soluzione da noi adottata allo scopo di evitare l'interruzione del servizio", e precisa i dettagli della spesa su un bando "non di venti mesi ma di un anno".

Sulla transizione energetica la governatrice chiarisce: "Siamo consapevoli che per contrastare la speculazione sulle fonti rinnovabili serve una chiara identificazione di dove dislocare gli impianti. Il governo - attacca - ha violato il principio di leale collaborazione: è in ritardo di due anni e mezzo sulle aree idonee e questo ha creato un vuoto legislativo che ha favorito la speculazione".

"Siamo anche consapevoli - aggiunge - che per colmare questo vuoto normativo saranno necessarie misure urbanistiche e paesaggistiche complesse che dovranno attraversare l'iter di approvazione del consiglio. Per questo serve tempo. E questo tempo intendiamo guadagnarlo con il disegno di legge che abbiamo proposto".

Quanto ai giovani, "sono al centro della nostra agenda - sottolinea la presidente -, lo sono sempre stati e accolgo con piacere la richiesta di confronto da parte delle opposizioni su questo tema. I giovani sono al centro delle mie dichiarazioni per i trasporti e la mobilità, per la scuola, per la formazione e il lavoro, per l'impresa, per l'abitare, per la loro crescita culturale e sportiva, per la loro partecipazione politica. Sono convinta che tutto il nostro lavoro debba essere rivolto soprattutto a loro. Perché non è mai tardi per dire ai nostri giovani che possiamo cambiare questa Regione e questo Paese".



