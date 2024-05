Costa Smeralda, la Piazzetta di Porto Cervo si rifà il look

Il disegno, lo stile e i materiali originari sono stati rispettati e adesso la Piazzetta di Porto Cervo è stata restituita alla comunità e ai visitatori riqualificata.

Sono terminati i lavori di rifacimento realizzati da Smeralda Holding, con il Condominio Porto Cervo Prima Fase, e in sinergia con il Comune di Arzachena, iniziati lo scorso autunno che hanno ripristinato la pavimentazione usurata e l'anno resa impermeabile.

Oggi la cerimonia di inaugurazione: a tagliare il nastro il ceo di Smeralda Holding, Mario Ferraro, e il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, alla presenza di oltre 250 alunni del plesso scolastico di Abbiadori e Porto Cervo, insieme a tanti membri della comunità locale.

"La piazzetta di Porto Cervo è cuore pulsante e simbolo della Costa Smeralda. I lavori di riqualificazione sono stati condotti mantenendo fede allo stile, ai materiali e alla conformazione architettonica del progetto originario voluto dal principe Karim Aga Khan", ha detto il sindaco Ragnedda.

Supervisionati dal comitato di architettura del Consorzio Costa Smeralda con progettista dell'intervento, l'architetto Enzo Satta, vicepresidente dello stesso comitato, i lavori sono stati realizzati dall'impresa Edil Ricciu di Olbia.

La festa è proseguita con attività dedicate ai più piccoli e un momento conviviale in collaborazione con l'Associazione APS Porto Cervo. "Siamo orgogliosi di aver contribuito, insieme al Condominio Porto Cervo Prima Fase, alla realizzazione di questo progetto atteso e richiesto da anni. Un progetto - ha detto Ferraro - che si realizza come grande esempio di collaborazione tra pubblico e privato che ha l'obiettivo comune di rendere la Costa Smeralda, giorno dopo giorno, una destinazione sempre più accogliente, esclusiva e di alta qualità sia per i turisti, sia per la nostra comunità locale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA