Una web serie dell'Università di Cagliari premiata a Roma

La sostenibilità, la dipendenza e le smart cities sono i temi trattati in "The Shifters, la terza missione", la web-serie di tre episodi ideata e realizzata dal Crea UniCa, il Centro servizi di ateneo per l'innovazione e l'imprenditorialità, in collaborazione con i dipartimenti e i ricercatori, che si è aggiudicata il premio Giuria Cinema Spettacolo e Terzo Settore nella categoria Digital series, alla XVII edizione del Festival internazionale della cinematografia sociale "Tulipani di Sera Nera", che si è svolto a Roma.

La serie web si è anche aggiudicata, sempre nella stessa categoria, altri due riconoscimenti per la miglior colonna sonora realizzata per il primo episodio da Roberto Cois e per Tommaso Boi come miglior giovane attore. La regia di "The Shifters, la terza missione" è a cura di Naked Panda, su sceneggiatura di Alessandro Logli, mentre soggetto e produzione sono targate Crea UniCA.

La web serie è stata realizzata tra il 2019 e il 2022 nell'ambito di un progetto di comunicazione transmediale ideato da Laura Poletti. "Ci sentiamo onorati di questi riconoscimenti - afferma Maria Chiara Di Guardo, responsabile scientifica del progetto e direttrice del Crea UniCa - sono la conferma che la fusione tra la scienza e creatività possa essere un potente strumento per comunicare la complessità dei concetti scientifici in modo accessibile ed emozionante. Adesso siamo ancora più motivati a continuare il nostro viaggio nel trasmettere la bellezza e l'importanza della scienza, attraverso questo progetto di comunicazione transmediale".

Nella realizzazione dei tre episodi, della durata di circa 13 minuti ciascuno, dal titolo "Di notte c'erano le stelle", "Trip" e "Home, smart home", sono stati coinvolti diversi dipartimenti e ricercatori dell'Università di Cagliari. La serie completa potrà essere vista per un anno sulla piattaforma Rai Cinema.





