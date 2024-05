Una giovane donna è stata investita da un'auto questo pomeriggio a Cagliari, mentre attraversava la strada in via dell'Abbazia.

La giovane è in gravi condizioni. L'automobilista si è fermato per soccorrerla, sul posto stanno operando gli agenti della polizia locale e il personale del 118.

La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

I vigili urbani stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.



