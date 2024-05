Teatro e Marmellata, rassegna per bimbi tra fiabe e filastrocche

Miti e leggende dell'Isola, antiche e moderne fiabe, filastrocche e canzoni: Teatro e Marmellata, la rassegna firmata Teatro del Segno e dedicata a giovanissimi e famiglie è in programma dal 23 maggio al 27 giugno, sempre alle 17,30, al TsE di Is Mirrionis, a Cagliari.

"Un progetto dedicato alle bambine e ai bambini del quartiere - spiega il direttore artistico Stefano Ledda - per invitarli a scoprire la magia del teatro: una 'merenda' fantastica da condividere e gustare insieme, per divertirsi e viaggiare sulle ali dell'immaginazione". Sei i titoli in cartellone, a partire dal 23 maggio con il debutto di "Chi c'è? Mommotti" ideato, scritto e interpretato da Teresa Porcella, che porta in scena mostri della tradizione popolare, sulla falsariga del suo libro su "Janas, Cogas, Mommotti e altre creature fantastiche della Sardegna". Un'antologia di racconti ispirati alla tradizione popolare: sotto i riflettori con la nota autrice di libri per l'infanzia, l'attore Stefano Ledda mentre le illustrazioni dal vivo sono di Ignazio Fulghesu.

Si prosegue il 30 maggio con "Rodari... per l'Estate" del Teatro del Segno, con Alessandra Leo e Stefano Ledda, musiche di Tancredi Ermanno Emmi, per un omaggio al grande scrittore, inventore della "Grammatica della fantasia", poi il 6 giugno le "Filastrocche'n'Roll" di e con Renzo Cugis e Gianfranco Liori, il 13 "Terra Madre" con Paolo Cattaneo e i suoi burattini da tavolo, una favola ecologica sul rispetto della natura e la biodiversità.

Il 20 invece spazio a "Lulù e le sue valigie magiche" di e con Maurizio Giordo, nei panni di un timido clown, e infine il 27 giugno "E se i topolini scoprissero i tombini" di e con Marta Proietti Orzella, ispirato a "La Topastra" di Stefano Benni, per raccontare una visione capovolta delle moderne metropoli.





