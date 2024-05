Reliquie di Sant'Elena da Venezia a Quartu per sette giorni

Le reliquie di Sant'Elena, custodite a Venezia, saranno a Quartu dal 18 al 24 maggio.

A ospitarle sarà la basilica di Sant'Elena. Dal 1211 è la seconda volta che i resti della madre dell'imperatore Costantino lasciano l'isola di Sant'Elena per essere esposti altrove. Le reliquie arriveranno a Quartu sabato prossimo alle 10.30 e saranno accolte con una cerimonia che vedrà protagoniste tutte le realtà parrocchiali e cittadine, insieme ai rappresentanti delle istituzioni.

Una rappresentanza delle forze armate accoglierà la santa-imperatrice con un picchetto d'onore e con la musica della banda della Brigata Sassari.

L'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi celebrerà quindi una messa di benvenuto. Fedeli in arrivo da tutta la Sardegna.

Da Benetutti a San Giovanni Suergiu, da Gairo a Sedilo e da tutte le comunità legate alla santa. Il 21 maggio, come da tradizione, sono in programma i festeggiamenti primaverili.

Previsto anche il convegno "Il culto di Sant'Elena Imperatrice nei secoli", organizzato in collaborazione con l'Archivio di Stato di Cagliari, appuntamento lunedì alla basilica alle 20.15.

"Sarà un evento di fede e devozione, che già vede tanti manifestare tanto interesse - spiega il parroco Alfredo Fadda - un percorso partito da tempo, con l'allora viceparroco Don Gianmarco Lorrai, che grazie al Vescovo e al Patriarcato di Venezia si è concretizzato proprio in concomitanza dei festeggiamenti di maggio in onore di Sant'Elena, con la disponibilità e partecipazione di tutti i parroci e le parrocchie cittadine oltre che dell'amministrazione e dei nostri collaboratori".



