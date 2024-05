Inaugurato a Oristano un nuovo Spazio Enel partner

È stato inaugurato il nuovo Spazio Enel Partner di Oristano, in via Diaz 59, come ulteriore punto di riferimento per i servizi di energia elettrica, gas ed efficienza energetica, in un periodo in cui l'energia ricopre un ruolo sempre più centrale nella quotidianità delle persone e in un futuro improntato alla sostenibilità ambientale.

Uno Spazio Enel che va ad aggiungersi agli altri tre già presenti nella provincia. Al momento dell'apertura sono intervenuti Alessandro Trebbi, responsabile Area Territoriale Sardegna, il responsabile Area Centro Aurelio Sarno, il responsabile Spazi Enel Partner della Sardegna Attilio Infantino, il channel manager di Enel Energia Roberto Longu e gli imprenditori Cristian Piras, Francesca e Giacomo Zucca di All-Inclusive Srl, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che gestisce oltre l'attività del nuovo Spazio Enel Partner di Oristano anche quelli di Terralba, Guspini e Cabras, garantendo affidabilità ed efficienza per i clienti.

Presso il nuovo Spazio Enel Partner i cittadini possono richiedere l'attivazione o la modifica di contratti luce, gas e fibra, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette sul conto, consulenze personalizzate sulle nuove offerte di Enel Energia più adatte alle proprie abitudini di consumo con energia proveniente da fonti rinnovabili. "Con questo innovativo Spazio Enel Partner - dichiara Attilio Infantino per Enel Energia - apriamo un nuovo punto fisico che si aggiunge ai canali digitali e telefonici esistenti nell'ambito di un percorso costante di radicamento sul territorio. Complessivamente in Sardegna siamo presenti con circa 40 Spazi Enel Partner e questo significa presenza nelle comunità locali e qualità assoluta nei servizi che offriamo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA