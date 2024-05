Cagliari: le rivali frenano, ora la salvezza è a 3 punti

Il Cagliari tira un sospiro di sollievo. E per la salvezza ora dovrebbero bastare tre punti.

Quindi serve una vittoria. Con due pareggi, invece, si rischia.

La squadra di Ranieri ha perso sabato (malamente) contro il Milan. Poi ha aspettato la domenica: poteva essere il finimondo.

E invece non è successo niente. Cioè le dirette concorrenti non hanno conquistato punti (in attesa di Lecce-Udinese di questa sera).

La partita che i rossoblù temevano di più, Genoa-Sassuolo, è finita con il sorpasso dei liguri ai danni dei neroverdi dell'ex Ballardini. Sconfitte anche per Empoli a Roma con la Lazio e addirittura del Verona in casa con il Torino. Fermo pure il Frosinone, travolto dall'Inter.

Ranieri, dopo la sfida di Milano, ha fatto, sono parole sue, "l'equilibratore" cercando di tirare su la squadra. Obiettivo: eliminare subito possibili scorie e contraccolpi in vista della vera partita della vita, quella di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo (ore 12.30).

Quanti punti servono? "Non so - ha detto il mister a Milano - molto dipenderà dalla gara di Reggio Emilia, la prepareremo bene come faranno i neroverdi, viviamo di giornata in giornata e rimaniamo sul pezzo". Il cammino? "Ci restano le ultime due partite, sappiamo che si decide tutto, o ci si salva o si torna in Serie B: dovrò essere bravo a gestire la settimana, in base alla tensione che ci sarà in spogliatoio".

Per la gara con il Sassuolo Ranieri ritrova Augello e Gaetano, assenti a Milano per squalifica. Sul fronte infermeria il tecnico chiederà a Makoumbou di stringere i denti. Qualche dubbio sul recupero di Jankto. Ma, per il resto, Ranieri dovrebbe avere tutti a disposizione. Compresi Viola, Pavoletti e Mancosu anche se non al 100% visto che sono reduci da infortuni.

Domani ripresa degli allenamenti. E i tifosi si mobilitano.

Nel settore ospiti (tribuna nord) ci sono quattromila posti a disposizione. Trasferta in giornata non impossibile: partenza all'alba e ritorno in serata per aiutare il Cagliari nella gara più delicata della stagione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA