Milan-Cagliari 5-1, rossoneri blindano il 2/o posto

Il Milan batte il Cagliari 5-1, ritrova la vittoria dopo un mese e soprattutto blinda il secondo posto alle spalle dell'Inter campione d'Italia, garantendosi la qualificazione in Supercoppa.

Dopo la mezz'ora arriva il vantaggio firmato da Bennacer. In avvio di ripresa entra Leao e colpisce subito una traversa, poi fornisce l'assist per il raddoppio di Pulisic. Nandez la riapre per i sardi, ma al 74' Reijnders fa 3-1 per il Milan. Nel finale traversa anche di Shomurodov, Leao cala il poker e segna ancora Pulisic.



