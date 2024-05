Calcio: Ranieri, 'Cagliari lotterà fino all'ultimo secondo'

"Siamo stati troppo timidi nel primo tempo. Abbiamo fatto bene la fase difensiva ma non abbiamo impensierito il Milan. Cinque gol mi sembrano troppi, ma li hanno fatti quindi bravi loro": lo dice Claudio Ranieri dopo la sconfitta per 5-1 col Milan a San Siro. Ora il Cagliari ha due partite decisive per la salvezza. "Dobbiamo tentare col Sassuolo. Abbiamo due spiagge Sassuolo e Fiorentina. Lotteremo fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Lo avevo detto a inizio campionato", spiega l'allenatore.



