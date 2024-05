Il Porto Cervo Wine & Food festival entra nel vivo

Con il taglio del nastro della tredicesima edizione del Porto Cervo Wine &Food Festival è stata inaugurata in grande stile la stagione turistica 2024 della Costa Smeralda.

La madrina di questa edizione della rassegna dedicata al mondo del cibo e del vino, Martina Colombari, ha dato il via all'evento ospitato al Cervo Conference Center, alla presenza di Franco Mulas, area manager Costa Smeralda; Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding; Franco Carraro, presidente di Smeralda Holding e Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena.

"Grazie ai produttori enogastronomici che permettono alla manifestazione di crescere anno dopo anno, diventando un evento di livello nazionale, grazie a Smeralda Holding che supporta tutte le nostre manifestazioni, sia dal punto di vista finanziario che sociale. La nostra crescita non deve essere disallineata dallo sviluppo del territorio che abbiamo il dovere di fare crescere insieme a noi", ha spiegato Franco Mulas.

Nato da un'intuizione dello stesso Mulas, il festival negli anni ha superato le frontiere isolane diventando un evento di rilevanza nazionale, con espositori sardi e nazionali di primissimo ordine, e con il merito di aver ampliato l'offerta turistica della località, allungando la stagione. "Dieci anni fa nel mese di giugno la destinazione era mezzo vuota e la stagione si consumava tra i mesi di luglio ed agosto, oggi i nostri alberghi aprono ad aprile e chiudono a fine ottobre, abbiamo quasi raddoppiato la durata della stagione e questo evento è uno dei driver di questo successo", ha sottolineato Mario Ferraro.

Anche il sindaco di Arzachena ne sottolinea l'importanza per il territorio: "Si tratta di un'occasione anche per vendere il nostro territorio, per far apprezzare quello che sappiamo fare e quello che di bello abbiamo oltre il sole e il mare, una terra che dobbiamo valorizzare, proteggere ed esaltare anche con queste iniziative".

L'Hotel Cala di Volpe ha ospitato poi la masterclass sul Vermentino, con il Martini cocktail show e la Blind tasting challenge. Una grande affluenza di pubblico è stata registrata anche nella prima giornata di eventi "Fuori Fiera" a Porto Cervo tra drink d'autore e musica con dj set.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA