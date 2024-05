Todde, 'stop alle fonti fossili entro il 2040 in Sardegna'

"Lavoreremo per una transizione energetica sostenibile, mirando alla neutralità climatica e all'indipendenza dalle fonti fossili entro il 2040": l'obiettivo per la Sardegna è fissato dalla presidente Alessandra Todde durante le sue dichiarazioni programmatiche nell'Aula del Consiglio regionale.

"Agiremo su governance, sviluppo di comunità energetiche rinnovabili e innovazione tecnologica, includendo il ricorso all'idrogeno e a nuovi sistemi di accumulo - spiega la governatrice -. Vogliamo istituire la Società energetica della Sardegna, nella forma di una multiutility che coordinerà la transizione, assicurando energia pulita e prezzi equi".

E ancora l'ambiente, il paesaggio e il governo del territorio con "la redazione di una nuova legge urbanistica e il completamento e l'aggiornamento del Piano paesaggistico regionale per integrare e connettere aree costiere ed interne" e la rinegoziazione "della gestione di canoni e concessioni demaniali, potenziando le strutture locali per una gestione efficace".

Tra le priorità, ormai note, la "ristrutturazione del sistema sanitario sardo, riorganizzando le Asl e le Aziende ospedaliere, con l'ottimizzazione delle risorse".

In generale la visione è quella di una Sardegna "pacifica, sana, libera, solidale, inclusiva, europeista e sostenibile, dove la qualità della vita si basi su servizi efficienti grazie a un'amministrazione agile e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini". Un'isola connessa, "tecnologicamente avanzata e dotata di un tessuto imprenditoriale innovativo e competitivo".

È quello che la governatrice definisce un "nuovo sistema Sardegna", in cui "vogliamo lavorare per affrontare sfide cruciali come la partecipazione politica, l'autonomia speciale, l'efficienza amministrativa, i rapporti con l'Europa e col Mediterraneo".

Nel concreto "procederemo con la riforma dello Statuto per valorizzare l'autonomia regionale, lo faremo anche mediante un utilizzo cosciente e oculato delle norme di attuazione, quali meccanismo di integrazione delle competenze della Regione Sardegna". La presidente in chiusura cita Grazia Deledda: "Tutto forse potrà essere vinto".



