Asma zero week,a Cagliari esame spirometrico e consulti gratis

Parte l'Asma Zero Week al Policlinico Duilio Casula, l'evento nazionale di consulenze specialistiche gratuite per pazienti con asma non controllato.

Dal 13 al 15 e dal 27 al 29 maggio (dalle 14.30 alle 17.30) sarà possibile effettuare l'esame spirometrico e ricevere il parere del dottor Paolo Serra dell'Allergologia e Immunologia del Duilio Casula, diretta dal professor Stefano Del Giacco, affiancato dagli specializzandi della scuola di Allergologia e Immunologia clinica.

La spirometria è un esame diagnostico che valuta una moltitudine di parametri correlati alla buona funzionalità dell'apparato respiratorio.

L'Asma Zero Week, giunta all'ottava edizione, è rivolta a chi soffre di asma fuori controllo e ha dovuto usare broncodilatatori inalatori "al bisogno" più di due volte in una settimana, e ha assunto cortisone per via orale.

I consulti si svolgeranno nell'Ambulatorio di fisiopatologia respiratoria allergologica del Policlinico, blocco G, piano 0.

Sono disponibili circa 50 appuntamenti, ogni consulenza specialistica dura circa 20-30 minuti ed è rivolta solo ai pazienti di età superiore ai 18 anni. È possibile prenotare al numero verde 800628989 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

A termine della spirometria verrà consegnato al paziente il referto, una guida tascabile sull'asma e un questionario.





