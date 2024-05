Abbandono di rifiuti a Olbia, lo sdegno del sindaco Nizzi

Ha affidato il suo sfogo alla pagina Facebook, ma lo sdegno del sindaco di Olbia Settimo Nizzi troverà seguito nelle indagini che le forze dell'ordine svolgeranno per risalire all'identità della persona che è stata ripresa mentre gettava dei sacchi di spazzatura ai margini di una strada alla periferia di Olbia.

Nizzi ha postato il video, inviatogli da un cittadino, in cui la scena viene ripresa integralmente. Nelle immagini si vede una persona aprire il cofano di un'auto e tirare fuori dei sacchetti contenenti rifiuti. L'automobilista scarica il primo sacchetto e si appresta a gettarne anche altri, quando viene rimproverato da un cittadino che, da dietro una recinzione, e inizialmente non visto, stava riprendendo tutto con il cellulare.

Il video è stato poi inviato in forma anonima direttamente al sindaco che lo ha consegnato in forma integrale alle forze dell'ordine. "Abbandonare rifiuti in area urbana o rurale è un'azione deplorevole - scrive Nizzi sui social - un atto che evidenzia l'insuccesso della nostra società. Invito tutte le persone, che come me hanno a cuore la salute del nostro territorio, a segnalare alle autorità o ai nostri uffici episodi analoghi".

Sotto al post del sindaco centinaia di commenti di cittadini che, con fotografie allegate, denunciano lo stato di degrado di tantissime zone periferiche della città, anche in prossimità di alcune spiagge del litorale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA