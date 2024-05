Nuoro, Aula approva Dup ma Soddu non ha più la maggioranza

Il Consiglio comunale di Nuoro ha approvato questa sera il documento di programmazione (Dup) 2024-2026, con 11 voti favorevoli del gruppo "Andrea Soddu sindaco" più il gruppo misto, 11 astensioni dei consiglieri quasi tutti del campo largo e tre voti contrari degli esponenti di minoranza Pierluigi Saiu Angelo Arcadu e Emilio Zola.

Dopo cinque ore dall'inizio del Consiglio comunale è arrivata dunque la prima votazione in un Aula piena di tensione: sul Comune, infatti, aleggia il commissariamento a causa del ritardo accumulato a partire dal 31 dicembre.

Dopo questa votazione, ora si procede a oltranza per la discussione e il voto del Bilancio di previsione 2024/2026 che potrebbe non superare il vaglio dell'Aula.

Il voto sul Dup mette in luce la mancanza di maggioranza per il sindaco Soddu, al secondo mandato alla guida dell'amministrazione nuorese, iniziato nel 2020.



