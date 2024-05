Navi da crociera a Olbia, impegno per un secondo rimorchiatore

Un altro rimorchiatore andrà ad aggiungersi alla flotta operante nel porto Isola Bianca di Olbia: è l'impegno preso da Moby, società concessionaria del servizio, dopo l'annullamento di due scali consecutivi da parte della nave da crociera Msc Orchestra a causa del forte vento e della carenza di rimorchiatori.

La novità è emersa in occasione del tavolo tecnico convocato dalla Capitaneria e dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna proprio per individuare le possibili soluzioni ai problemi che hanno determinato l'impossibilità di attracco per Msc Orchestra, garantendo maggiore sicurezza alle imbarcazioni e ai 'giganti del mare' durante le manovre di ormeggio e disormeggio. Il 23 aprile e il 3 maggio la nave era stata costretta a comunicare alla sala operativa della guardia costiera l'impossibilità di entrare nello scalo ritenendolo non sicuro per via delle condizioni meteomarine particolarmente avverse e per l'assenza di un secondo rimorchiatore. "La sicurezza del porto è per noi una priorità assoluta - ha dichiarato il comandante della capitaneria Giorgio Castronuovo - sicurezza come generatore di valore, come valore aggiunto di un approdo, è una componente imprescindibile di ogni processo produttivo, in fondo perché un porto più sicuro e professionale è certamente un porto maggiormente attrattivo per i grandi investitori e in grado di richiamare nuovi traffici e consolidare quelli esistenti".



