Aeroitalia, 'sardi non pagano per modifiche su voli agevolati'

"E' un'informazione errata affermare che i residenti sardi non pagano per la continuità territoriale quando effettuano operazioni tramite call center e lo fanno, invece, quando cambiano il loro posto via app o via sito". Così Aeroitalia replica ad Adiconsum Sardegna che ieri, in una nota, ha annunciato di avere presentato una segnalazione all'Antitrust contro la compagnia aerea, denunciando "una possibile pratica commerciale scorretta a danno degli utenti".

"I residenti sardi, in realtà, non sono soggetti a tali costi, indipendentemente dalla modalità con cui viene effettuata l'operazione - spiega il vettore in una nota parlando di "informazioni non corrette relative alla continuità territoriale per i residenti sardi".



