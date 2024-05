Nuova procedura per prescrivere presidi vari, Snami su Aventino

La nuova modulistica per la prescrizione o il rinnovo dei pannoloni inviata dalle Asl, ha scatenato vive proteste e prese di posizione dei nmedici di medicina generale di tutta la Sardegna per "la lungaggine della compilazione e la richiesta di ulteriori esami (ecografie) e visite (urologiche) a cui sottoporre i pazienti prima di poter assegnare loro gli ausili di cui necessitano".

Lo denuncia, in una nota, il sindacato Snami che, da circa un anno, aveva richiesto, insieme agli altri sindacati firmatari della bozza Air regionale, "di poter definire un tavolo permanente per la sburocratizzazione e semplificazione del lavoro del medico di famiglia, che anziché essere deputato alla compilazione di pagine su pagine di scartoffie, potesse dedicare il suo tempo a quello per cui il medico si è laureato e cioè la cura e la presa in carico dei pazienti puntando sull'aspetto salute a 360 gradi".

"Il medico di medicina generale deve ottemperare ai bisogni di salute del cittadino non solo nei casi acuti, evitando file ai pronto soccorso ma soprattutto andando incontro ai fabbisogni, sempre più crescenti dei pazienti fragili, con una popolazione che invecchia sempre più e che ha sempre più bisogno di risposte sul territorio.

Viceversa questo nuovo modello di prescrizione incrementa esclusivamente la burocrazia atta a mero risparmio. Come Snami Sardegna - ribadiscono Domenico Salvago, Edoardo De Pau e Loredana Angioni - rispediamo decisamente al mittente le nuove e stupide incombenze burocratiche ed abbiamo già richiesto con urgenza la convocazione del comitato regionale".



