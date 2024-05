Sold out i concerti di Camille Thurman a Sassari e Cagliari

Sono già sold out i due concerti di Camille Thurman, con il Darrell Green Quartet, in scena per il cartellone di The Jazz Club Network firmato CeDAC, in collaborazione con l'associazione culturale Il Jazzino.

Sabato 18 maggio, al Vecchio Mulino di Sassari (ore 20) e domenica 19 maggio, al Teatro Massimo di Cagliari (ore 21), la musicista newyorchese salirà su palco accompagnata dal suo quartetto che vede Darrell Green alla batteria, Wallace Roney Jr alla tromba, David Bryant al piano e Paul Beaudry al contrabbasso.

Artista poliedrica di grande bravura, Camille Thurman è considerata la nuova rising star del jazz al femminile d'oltre oceano. Compositrice, polistrumentista, cantante e interprete originalissima della tradizione jazz americana, Camille è una musicista elettrizzante, capace di trasformare ogni suo concerto in un dialogo vibrante con lo spettatore. Nativa di New York, da subito viene segnalata per il suo approccio musicale al repertorio jazz classico in grado di mettere in risalto le sue abilità sia come cantante che come strumentista.

Fluida e potente al sax tenore e originalissima come vocalist, è anche la prima musicista donna in 30 anni a fare tournee e a esibirsi a tempo pieno con la Jazz at Lincoln Center Orchestra diretta da Wynton Marsalis.



