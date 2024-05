Chiude la Fiera Nautica di Sardegna, si guarda già al 2025

(di Antonella Brianda) Quasi 200 imbarcazioni in mostra alla Marina di Porto Rotondo e 156 operatori presenti, molti dei quali hanno scelto di utilizzare le barche anche come punto di accoglienza per i visitatori perché gli spazi nei circa 150 stand sono andati tutti sold out. A questo si aggiungono le cinque giornate di talk tematici per la terza edizione della Fiera Nautica di Sardegna che si è svolta dall'1 al 5 maggio.

Un appuntamento che è stato caratterizzato dai numeri in forte crescita: 15% in più di stand, 20% in più di espositori totali e 40 imbarcazioni in più dell'anno scorso (+30%).

Quest'anno brand più importanti con Princess, Ab Yachts, San Lorenzo, San Lorenzo Blu Game, Vanquish e il veliero Sir Robert Baden Powell che ospita un museo itinerante ed è visitabile.

Realizzato dal Cipnes-Gallura nell'ambito del programma di marketing territoriale "Insula Sardinia Quality World", con il patrocinio di Confindustria Nautica e l'apporto dell'assessorato del Turismo della Regione Sardegna, l'evento ha attirato l'attenzione dei grandi player della nautica nazionale e internazionale. "Il cantiere Ab Yachts era presente con una barca arrivata dopo i test tecnici che seguono normalmente il varo di un grande yacht direttamente da Viareggio - spiega Angelo Colombo, responsabile organizzativo della Fiera -. Ne abbiamo un'altra che è CentoUno Navi, una barca molto tecnologica progettata dall'ingegnere Marco Arnaboldi. Il fatto che proprio Arnaboldi abbia deciso di essere qui con la sua ultima creatura ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Così come avere in fiera i Princess con Princess Italia e il rappresentate locale che è 90nodi che è qui sul territorio".

Un lungo elenco di marchi prestigiosi del settore: brand che hanno invaso le banchine della Marina del borgo gallurese con i loro gioielli del mare. "Quest'anno nuovi brand hanno preso parte alla Fiera, come Venquish, Princess, San Lorenzo con Blu Green, Gruppo Ferretti, Azimut e tutti i produttori locali come Novamarine, G-Tender, Sea Water, Marino che insistono sulla zona di Olbia", afferma Matteo Molinas, general manager della Marina di Porto Rotondo e neo presidente della Rete dei Porti della Sardegna che, insieme agli altri organizzatori, è già a lavoro per l'edizione 2025.

Il tema principale e messaggio forte che l'edizione 2024 ha voluto portare alla ribalta è stato quello della tutela del mare, uno degli obiettivi primari che gli organizzatori della Fiera si sono posti, scegliendo di dedicare proprio alla salvaguardia dell'ambiente marino e alle innovazioni tecnologiche un intero settore espositivo. "Riteniamo tutti, e il Cipnes lo pensa da sempre - spiega Colombo - che la cura dell'ambiente sia uno dei temi trainanti in questo settore. Ecco perché abbiamo puntato su tecnologia e green e sulla combinazione tra le due cose. Abbiamo messo in evidenza quella che è un'esigenza molto importante del territorio e che trova risposta nell'istituzione del corso di laurea della Facoltà di Ingegneria Navale a Olbia. L'Università è stata coinvolta per far sì che gli investigatori e le start up si avvicinino a quest'area, dando supporto alle attività di ricerca tecnologica, sulle quali vogliamo puntare e che vogliamo implementare sul territorio".

Il borgo di Porto Rotondo ha risposto bene durante la cinque giorni, ma gli organizzatori guardano già al futuro e confidano: "siamo dell'idea che si possa crescere ancora".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA