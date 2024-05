Rapina al market di Caniga, in carcere il presunto autore

Il gip di Sassari ha disposto la misura cautelare in carcere nei confronti del giovane accusato della rapina avvenuta il 10 aprile a Caniga, borgata di Sassari, all'interno di un negozio di generi alimentari.

L'autore della rapina aveva fatto irruzione con una pistola in pugno e il volto nascosto dal cappuccio del giubbotto che indossava e da vistosi occhiali da sole. Aveva intimato alla titolare di consegnargli l'incasso e raccolto il bottino aveva fatto perdere le sue tracce. Il giorno dopo gli agenti della polizia municipale avevano individuato in centro storico una persona somigliante a quella ripresa dalle telecamere installate vicino al luogo della rapina. La perquisizione nell'abitazione occupata dal giovane, che risiede in un comune dell'hinterland, ha permesso di trovare la pistola usata per la rapina, un'arma giocattolo senza il tappo rosso, e gli abiti indossati durante il colpo.

Accogliendo la richiesta della Procura, il gip ha ritenuto concreto il pericolo che l'autore possa commettere reati analoghi e ha notificato l'ordinanza al giovane, già recluso a Bancali per reati analoghi.



