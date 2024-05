Nuovi servizi per la mobilità nei porti di Olbia e Golfo Aranci

Affidato il servizio di instradamento di veicoli e passeggeri nei porti di Olbia e Golfo Aranci. La gestione sarà per il prossimo quadriennio Italpol Servizi Fiduciari S.r.l. Firmato il decreto di aggiudicazione del primo lotto della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi ai passeggeri e mezzi, per un importo complessivo di oltre 3 milioni e 600 mila euro. Prevista l'installazione dei sistemi di infomobilità per l'indirizzamento dei veicoli in ingresso ed in uscita dal porto di Olbia e di apparecchiature per il monitoraggio del traffico.

Il servizio di instradamento, inoltre, coprirà per la stagione estiva anche lo scalo di Golfo Aranci, con l'obiettivo di una migliore riorganizzazione dei flussi per impedire il congestionamento della viabilità urbana.

Il lotto appena aggiudicato completa l'intero pacchetto di servizi messo a gara nell'aprile 2023, per un valore di circa 13 milioni e 790 mila euro. "Con il recente provvedimento di aggiudicazione e al netto degli esiti dei diversi ricorsi amministrativi presentati, andiamo a completare l'iter di affidamento del consistente pacchetto di servizi ai passeggeri e mezzi in arrivo e partenza nel porto di Olbia e, stagionalmente, in quello di Golfo Aranci - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - Nostro obiettivo è incrementare ulteriormente la performance di gestione dei flussi nei due scali portuali, di modo da poter affrontare, con la massima efficienza, una stagione turistica che, dai primi dati sui traffici, si annuncia più che positiva".



