Europee: Sbarra, cambiare patto stabilità, fase costituente

"Bisogna costruire le condizioni di un'Europa nuova, unita, protagonista per quanto riguarda l'impianto dei diritti e delle tutele, per contrastare la povertà e il disuguaglianze e anche per creare le condizioni perché diventi un grande faro per la democrazia e per la pace".

Lo ha detto il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, oggi a Cagliari, in merito alle imminenti consultazioni per il parlamento di Strasburgo.

"In Europa dobbiamo affrontare questioni decisamente importanti: secondo noi va cambiato e migliorato questo patto di stabilità europea, che ci riporta indietro su una impostazione ragionieristica, rigorista, tutta centrata sulle politiche di austerità - ha sottolineato il segretario -. Serve un'Europa con una politica comune per quanto riguarda la difesa, la sicurezza e il mercato del lavoro. Serve un'Europa che valorizzi la contrattazione collettiva e la partecipazione".

Sbarra rivolge un appello "alle forze politiche e ai candidati, di vivere la nuova legislatura europea come una vera fase costituente che aiuti l'Europa a diventare protagonista nella nuova ridefinizione geopolitica mondiale e globale".





