Parte la stagione turistica in Gallura, aprono i primi hotel

La stagione turistica in Gallura è ufficialmente iniziata: le strutture ricettive sparse su tutto il territorio costiero stanno riaprendo le porte. I pronostici per l'estate 2024 sono buoni e le principali località galluresi, da Porto Cervo a Porto Rotondo, sono al centro, come ogni anno, dei maggiori flussi di vacanzieri.

A Porto Rotondo il via alla stagione con l'inaugurazione l'1 maggio della terza edizione della Fiera Nautica di Sardegna, cinque giorni di eventi ospitati alla Marina. E mentre le banchine si animano per la Fiera, iniziano a riaprire, dopo la pausa invernale, anche gli alberghi. Oggi tocca al Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton, boutique hotel sospeso tra il mare e il cielo di fronte al Golfo di Cugnana.

In una posizione privilegiata, incastonato tra le rocce che scendono sul mare, e da cui si gode di un panorama perfetto, l'hotel rappresenta una base di partenza ideale non solo per godere del mare della costa a nord est dell'Isola, ma anche per addentrarsi e conoscere la Sardegna più autentica e incontaminata. Ventidue stanze per un totale di circa 40 ospiti quando la struttura è al completo con le prenotazioni: il boutique hotel ha già assunto tutto il personale per la stagione che conta di prolungare fino a ottobre.

"Abbiamo deciso di non chiudere il 30 settembre come lo scorso anno, ma di proseguire fino a metà ottobre - conferma Tiago Borges Cardoso, operation manager del Sulià House - L'obiettivo è quello di allungare sempre più l'offerta ricettiva. La nostra idea di accoglienza - spiega - è quella di trattare l'ospite non come un cliente, ma come un amico da coccolare". Questo anche attraverso la cucina con il ristorante dell'hotel, Pasigà: sapori tipici della tradizione sarda, con l'aggiunta di un tocco di modernità.

