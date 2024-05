Michela Quattrociocche madrina del Porto Cervo Wine & Food 2024

L'attrice Michela Quattrociocche sarà la madrina del Porto Cervo Wine & Food Festival 2024. Sarà lei a tagliare il nastro, venerdì 10 maggio alle 14,30 al Cervo Conference Center, della manifestazione in programma dal 9 al 12 maggio, nella località della Costa Smeralda, meta di un turismo d'élite.

Protagonista nel film "scusa se ti chiamo amore", poi ancora in "Scusa ma ti voglio sposare", "Natale a Beverly Hills", "Una canzone per te" e "Sharm el Sheikh un'estate indimenticabile", nel 2015, insieme ad altre star del cinema italiano, ha partecipato al videoclip del brano "Perché?" di Alex Britti, iniziativa promossa da Weworld contro la violenza sulle donne.

Presto sarà di nuovo sul grande schermo, protagonista nel prossimo film in uscita "L'Ultima Sfida" di Antonio Silvestre.

È fitto il calendario di appuntamenti della 13/a edizione, tra cocktail show, masterclass, degustazioni ed eventi legati ai "Fuori fiera" che animeranno il villaggio di Porto Cervo tra drink d'autore e tanta musica con i dj set. La manifestazione è organizzata da Marriott International. Sono oltre 80 gli espositori presenti. Il tema della rassegna è "il commercio internazionale e le esportazioni". Tra gli appuntamenti il 10 maggio, a partire dalle 10, all'Hotel Cala di Volpe è in programma la masterclass del wineblogger Francesco Saverio Russo, poi a seguire, Martini cocktail show condotta da Adriano Ronco, brand ambassador di Martini e Nicola Romiti, bar manager del Doping Bar di Milano. Le giornate del 9 e del 10 saranno dedicate ai professionisti del settore e "Porto Cervo Wine Masters", buyers nazionali ed internazionali, albergatori, ristoratori, enologi, giornalisti ed operatori del settore della nautica. Le giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio, invece, saranno aperte anche al pubblico.



