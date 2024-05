Ciak nell'Isola per 'Iris', la nuova serie Sky con Algar e Hollander

Niamh Algar (Mary & George, The Virtues) e Tom Hollander (The White Lotus, Feud: Capote vs. The Swans) saranno i protagonisti del nuovo thriller Sky Original Iris, scritto e creato da Neil Cross, la mente dietro l'acclamata serie vincitrice del Golden Globe 'Luther'. Terry McDonough (Breaking Bad, Better Call Saul) è il regista principale della coproduzione Sky Studios e Fremantle le cui riprese inizieranno questo mese in Sardegna. Wildside, società del gruppo Fremantle, servirà da service alla serie. La serie arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Iris è un thriller che racconta la storia di un genio enigmatico e senza radici, Iris Nixon (Niamh Algar), che ruba un codice misterioso all'affascinante filantropo Cameron McIntyre (Tom Hollander) e si dà alla fuga. Armata solo della sua fatale intelligenza e del suo fascino camaleontico, Iris ha poco tempo per capire cosa il codice potrebbe scatenare prima di essere trovata. Nel cast anche Meréana Tomlinson (The Trials), Sacha Dhawan (The Great, Doctor Who), Maya Sansa (Buongiorno, notte, Bella addormentata), Peter Sullivan e Debi Mazar. Lo scrittore, creatore e showrunner, Neil Cross, ha dichiarato: "Tutto quello che volevo era fare uno show che avrei voluto guardare. Quello di Iris è uno spettacolo d'avventura impenitentemente eccitante, spiritoso e guidato dall'inseguimento e presenta un personaggio principale che non credo abbiamo mai incontrato prima in TV. Con Niamh Algar e Tom Hollander che danno vita a queste personalità complesse, insieme alla regia di Terry McDonough, non potrei essere più entusiasta di condividere questo mondo e questi personaggi". Iris Nixon è allo stesso tempo un genio senza radici e un'appassionata di enigmi. Di giorno svolge un lavoro ordinario, segnalando contenuti dannosi per una piattaforma di social media; di notte solca i forum di Internet risolvendo enigmi complessi. Quando un misterioso thread viene pubblicato online alla ricerca di individui molto intelligenti per decifrare un codice segreto, la curiosità e smania di vittoria di Iris hanno la meglio su di lei, e la portano da un affascinante filantropo, Cameron McIntyre.



