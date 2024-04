Tennis: Darderi avanti al Challenger 175 di Cagliari

Darderi avanti al secondo turno, Maestrelli slittato a domani per la pioggia. Niente tabellone principale per Cecchinato, Passaro e Pellegrino, elimonati al secondo turno delle qualificazioni. Domani in campo Fognini, Sonego, Zeppieri e Maestrelli. Giovedì l'esordio di Musetti.

È il cammino degli azzurri al torneo Challenger 175 Sardegna Open in corso al Tennis Club Cagliari.

Darderi uomo del giorno: ha battuto l'argentino Tirante in rimonta sotto la pioggia. Di fronte al pubblico del centrale è finita 3-6, 6-3, 6-4. Un primo allungo sul 4-2 del terzo set non è stato sufficiente, ma dal 4-4 l'azzurro è stato perfetto: prima ha tenuto a zero il proprio turno di servizio e poi non ha più sbagliato, spingendo il rivale all'errore che gli ha regalato il successo.

Darderi incontrerà uno tra il giapponese Daniel e l'argentino Ugo Carabelli. A Monte Urpinu ha conquistato il secondo round anche il nipponico Yoshihito Nishioka battendo senza grandi difficoltà il peruviano Juan Pablo Varillas (6-2 6-4). La cancellazione degli ultimi due incontri di singolare di giornata regalerà un mercoledì - coi biglietti già esauriti - ancora più ricco, grazie alla bellezza di 15 incontri. Si parte alle 11 e il clou sarà sul centrale da metà pomeriggio, quando toccherà prima a Fabio Fognini (contro Federico Coria) e poi a Lorenzo Sonego, che inizierà la caccia al suo secondo titolo al Tc Cagliari contro lo statunitense Alex Michelsen.



