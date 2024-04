Per la Festa di Sant'Efisio variano i percorsi dei bus

Per l'1 maggio, in concomitanza con la festa di Sant'Efisio, cambiano i percorsi dei mezzi pubblici Ctm con deviazioni delle linee 1, 5/11, 7, 8A, 9, 10, 30R, 31R, M, PF e PQ. La mappa del servizio cambierà dalle 5. Le variazioni sono legate al fatto che l'area tra via Roma- piazza Matteotti - largo Carlo Felice piazza Yenne è chiusa al traffico: le linee PF e PQ hanno il percorso limitato a viale Diaz, le linee 30R, 31R e M sino a viale Bonaria ex palazzo Cariplo.

Per la linea 1, una delle più utilizzate, i bus, giunti in viale Trieste, svolteranno in via Pola, proseguiranno nel Corso V. Emanuele, viale Merello, piazza d'Armi, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita e via XX Settembre da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Per la direzione Brotzu i mezzi, giunti in via XX Settembre, proseguiranno in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale San Vincenzo, piazza d'Armi, viale Merello, via De Magistris e viale Trento. Da lì riprenderanno il percorso ordinario. Fermate soppresse: 28 Matteotti (banchina fronte stazione FS - capolinea PF e PQ), 29 Matteotti (banchina fronte stazione FS - capolinea M), 30 (fronte stazione ARST - capolinea 30R e 31R)Fermate provvisorie: Viale La Plaia, dopo l'incrocio con via Sassari (per la navetta Giorgino), Viale Bonaria fronte ex Palazzo Cariplo (per le linee 30R e 31R), Viale Bonaria lato ex Palazzo Cariplo (per la linea M)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA